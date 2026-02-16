Mahsun Kırmızıgül: Aşka vaktim yok
Mahsun Kırmızıgül, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Aşka vaktim yok. Ben Tanrı'nın yazdığı senaryolara inanırım. Elbet bir gün o aşk karşıma çıkar"
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. "Bu gece âşıklar için çok özel bir repertuar hazırladım" diyen Kırmızıgül, dinleyicilerinin kendisini "ruh doktoru" olarak gördüğünü dile getirdi. Kırmızıgül, "Benim ruh doktoru olduğumu ben değil, beni dinlemeye gelenler söylüyor. Onlara terapi gibi iyi geliyormuşum." ifadelerini kullandı.
"KIZ ÇOCUĞU BABASI OLMAK DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"
Mahsun Kırmızıgül, kendi ruhunun doktorunun ise 9 yaşındaki kızı Lavin olduğunu söyledi. Kızına çiçek gönderdiğini anlatan Kırmızıgül, yaşadığı duygusal anı şu sözlerle paylaştı: "Beni aradı ve 'Dünyanın en iyi babası sensin' dedi. 'Hiçbir kız arkadaşımın babası kızına çiçek göndermiyor' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Kız çocuğu babası olmak dünyadaki en güzel şey."
Aşk hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Gerçekten aşka zaman ayıracak vaktim yok. Sürekli sahne yapıyorum, bir yandan da yeni senaryolar yazıyorum" dedi.
Geçmişte güzel aşklar yaşadığını söyleyen Kırmızıgül, kader inancını da dile getirdi ve "Ben Tanrı'nın yazdığı senaryolara inanırım. Elbet bir gün o aşk karşıma çıkar" diye konuştu.
Ayrıca yeni sinema projesinden bahseden Mahsun Kırmızıgül, daha önce yazdığı bir Karadeniz filmi senaryosunu yeniden gündeme aldığını açıkladı.
Kırmızıgül, "Bu film şimdiye kadar çekilmiş en büyük aşk filmi olacak. Seyirci ağlamaktan salondan çıkamayacak" dedi. Filmde oyuncu olarak yer almayacağını ancak yönetmen koltuğunda oturacağını belirten Kırmızıgül, oyuncu kadrosunun ise henüz netleşmediğini söyledi.