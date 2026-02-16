Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Mahsun Kırmızıgül: Aşka vaktim yok

        Mahsun Kırmızıgül: Aşka vaktim yok

        Mahsun Kırmızıgül, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Aşka vaktim yok. Ben Tanrı'nın yazdığı senaryolara inanırım. Elbet bir gün o aşk karşıma çıkar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşka vaktim yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. "Bu gece âşıklar için çok özel bir repertuar hazırladım" diyen Kırmızıgül, dinleyicilerinin kendisini "ruh doktoru" olarak gördüğünü dile getirdi. Kırmızıgül, "Benim ruh doktoru olduğumu ben değil, beni dinlemeye gelenler söylüyor. Onlara terapi gibi iyi geliyormuşum." ifadelerini kullandı.

        "KIZ ÇOCUĞU BABASI OLMAK DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"

        Mahsun Kırmızıgül, kendi ruhunun doktorunun ise 9 yaşındaki kızı Lavin olduğunu söyledi. Kızına çiçek gönderdiğini anlatan Kırmızıgül, yaşadığı duygusal anı şu sözlerle paylaştı: "Beni aradı ve 'Dünyanın en iyi babası sensin' dedi. 'Hiçbir kız arkadaşımın babası kızına çiçek göndermiyor' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Kız çocuğu babası olmak dünyadaki en güzel şey."

        REKLAM

        Aşk hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Gerçekten aşka zaman ayıracak vaktim yok. Sürekli sahne yapıyorum, bir yandan da yeni senaryolar yazıyorum" dedi.

        Geçmişte güzel aşklar yaşadığını söyleyen Kırmızıgül, kader inancını da dile getirdi ve "Ben Tanrı'nın yazdığı senaryolara inanırım. Elbet bir gün o aşk karşıma çıkar" diye konuştu.

        Ayrıca yeni sinema projesinden bahseden Mahsun Kırmızıgül, daha önce yazdığı bir Karadeniz filmi senaryosunu yeniden gündeme aldığını açıkladı.

        Kırmızıgül, "Bu film şimdiye kadar çekilmiş en büyük aşk filmi olacak. Seyirci ağlamaktan salondan çıkamayacak" dedi. Filmde oyuncu olarak yer almayacağını ancak yönetmen koltuğunda oturacağını belirten Kırmızıgül, oyuncu kadrosunun ise henüz netleşmediğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

        Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com

        #Mahsun Kırmızıgül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Bursalı model sayısı artıyor
        Bursalı model sayısı artıyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?