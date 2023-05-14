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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maiwenn Le Besco gazetecinin yüzüne tükürdüğünü itiraf etti

Gazetecinin yüzüne tükürmekle suçlanan Maiwenn Le Besco, aylar sonra sessizliğini bozdu. Olayın yaşandığını açıklayan ünlü oyuncu ve yönetmen, "Hazır olduğumda bunun hakkında konuşacağım" dedi

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  • Maiwenn Le Besco gazetecinin yüzüne tükürdüğünü itiraf etti - Magazin haberleri

    Oyuncu ve yönetmen Maiwenn Le Besco, geçtiğimiz aylarda bazı suçlamalarla gündeme gelmişti. Le Besco'nun gazeteci Edwy Plenel'e restoranda saldırdığı öne sürülmüştü. Ayrıca Mainwenn Le Besco'nun yerinden kalkıp, Plenel'in saçından tutup, yüzüne tükürdüğü ve hiçbir şey söylemeden mekânı terk ettiği konuşuluyordu.
  • Maiwenn Le Besco gazetecinin yüzüne tükürdüğünü itiraf etti - Magazin haberleri

    İTİRAF ETTİ

    Geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen olayla ilgili sessizliğini koruyan Maiwenn Le Besco, iddiaları doğruladı. 47 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu programda bu olayın yaşandığını açıkladı.

    Le Besco, gazeteciye tükürüp, tükürmediği sorulduğunda, "Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?" dedi ve uzun bir sessizlikten sonra "Evet" diye itiraf etti.
  • Maiwenn Le Besco gazetecinin yüzüne tükürdüğünü itiraf etti - Magazin haberleri

    "HAZIR OLDUĞUMDA KONUŞACAĞIM"

    Ancak Maiwenn Le Besco, yeni filminin gösterime girmesi yaklaşırken olayı tartışmanın zamanı olmadığını söyledi. Le Besco, konuyla alakalı, "Hazır olduğumda bunun hakkında konuşacağım" açıklamasında bulundu.
  • Maiwenn Le Besco gazetecinin yüzüne tükürdüğünü itiraf etti - Magazin haberleri

    Bir dergi, yönetmenin eski eşi Luc Besson'un birden fazla kadına tecavüz ettiğini iddia eden skandal bir hikâye yayınlamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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