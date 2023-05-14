İTİRAF ETTİ



Geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen olayla ilgili sessizliğini koruyan Maiwenn Le Besco, iddiaları doğruladı. 47 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu programda bu olayın yaşandığını açıkladı.



Le Besco, gazeteciye tükürüp, tükürmediği sorulduğunda, "Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?" dedi ve uzun bir sessizlikten sonra "Evet" diye itiraf etti.