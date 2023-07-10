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        Makas atıp çarptığı motosikletliyi sürükleyen sürücü yakalandı!

        İstanbul Şile'de otoyolda makas atan ve bu sırada kendisini uyaran motosikletliyi çarparak sürükleyen sürücü yakalandı. Şüpheliye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 5 bin 887 lira para cezası verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 10:50
        Makas kabusunda cinayete teşebbüse para cezası!
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        Şile Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira cezası yazıldı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz Perşembe günü otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışmalar sonucunda otoyolda otomobiliyle makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

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        Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira ceza yazılırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

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