Makyaj yapmak günah mı? Diyanet'e göre makyaj yapmak caiz mi?

Maliki mezhebinde yüzün avret kabul edilmemesi sebebiyle konu daha esnek değerlendirilir. Buna rağmen dikkat çekme ve teşhir anlayışı bu mezhepte de doğru kabul edilmez. Hanbeli mezhebinde ise ölçü, niyet ve sonuçtur. Yüzü boyamanın fitneye yol açması hâlinde uygun olmadığı belirtilir. Makyaj yapmak caiz mi, makyaj yapmanın günahı var mı? Sizin için araştırdık.

MAKYAJ YAPMAK GÜNAH MI?

Makyaj yapmanın dini hükmü değerlendirilirken ölçü, niyet, mahremiyet ve uygulamanın sınırlarıdır. İslamiyet’te süslenme bütünüyle yasaklanmış bir davranış değildir. Temizlik ve bakımlı olma teşvik edilir. Makyaj da bu çerçevede ele alınır. Kadının evinde, eşine karşı ya da mahrem alanlar içinde makyaj yapması dini açıdan sakınca taşımaz. Bu durum, aile hayatını koruyan ve eşler arasındaki bağı güçlendiren bir davranış olarak değerlendirilir. Buna karşılık yabancı erkeklerin bulunduğu ortamlarda dikkat çekme amacıyla yapılan makyaj uygun görülmez. Bu yaklaşım, süslenmenin kendisinden çok teşhir anlayışıyla ilgilidir. Makyajın aşırı boyutlara ulaşması, kişiyi olduğundan farklı göstermeye yönelik hâle gelmesi ya da karşı cinsi etkileme niyeti taşıması dini ölçülerle bağdaşmaz. Ayrıca kullanılan ürünlerin sağlığa zarar vermemesi ve ibadet açısından engel oluşturmaması gerekir. Abdest ve gusle mani olan kalın tabaka oluşturan ürünler temizlenmeden ibadet geçerli sayılmaz. İslam’da makyaj, mutlak bir günah ya da serbestlik konusu şeklinde ele alınmaz. Ölçü, niyetin temiz olması, mahremiyet sınırlarının korunması ve aşırılıktan kaçınılmasıdır.

REKLAM TESETTÜRLÜ BİR KADIN MAKYAJ YAPABİLİR Mİ? Tesettürlü bir kadının makyaj yapıp yapamayacağı konusu, tesettürün amacı ve makyajın hangi şartlarda yapıldığı dikkate alınarak değerlendirilir. İslam’da tesettür, yalnızca bedenin örtülmesiyle sınırlı bir kavram değildir. Aynı zamanda dikkat çekmemeyi ve mahremiyet bilincini de kapsar. Bu nedenle tesettürlü bir kadının yabancı erkeklerin bulunduğu ortamlarda belirgin, dikkat toplayan ve süslenme amacı öne çıkan bir makyaj yapması tesettür anlayışıyla bağdaşmaz. Buradaki ölçü, makyajın varlığı değil, dışarıya yönelik etkisidir. Cilt bakımı niteliğinde olan, yüzü olduğundan farklı göstermeyen ve dikkat çekmeyen uygulamalar farklı şekilde değerlendirilir. Ev ortamında, eşine karşı ya da yalnızca kadınların bulunduğu alanlarda yapılan makyaj ise dini açıdan sakınca taşımaz. Bu tür bir kullanım, mahremiyet sınırları içinde kaldığı için tesettür ilkesine aykırı kabul edilmez. Ayrıca makyaj malzemelerinin sağlığa zarar vermemesi ve abdest ile gusle engel oluşturmaması da önem taşır. İslam’da tesettürlü bir kadının makyaj yapması mutlak bir yasak şeklinde ele alınmaz.

REKLAM GÜZEL GÖRÜNMEK GÜNAH MI? Güzel görünmek İslam’da başlı başına günah kabul edilmez. Dini anlayışta insanın temiz, bakımlı ve düzenli olması teşvik edilen bir tutumdur. Güzel görünme isteği fıtri bir eğilim olarak değerlendirilir ve bu eğilim doğrudan yasaklanmaz. Ancak mesele, bu isteğin hangi niyetle ve hangi sınırlar içinde ortaya çıktığıyla ilgilidir. Kişinin kendine özen göstermesi, toplum içinde saygılı bir duruş sergilemesi ve öz bakımını ihmal etmemesi olumlu karşılanır. Buna karşılık güzel görünme arzusu gösterişe dönüşürse, başkalarının dikkatini çekme amacı öne çıkarsa ya da kibir duygusunu beslerse dini ölçülerle örtüşmez. İslam’da değer, dış görünüşten ziyade niyet ve ahlak üzerinden belirlenir. Bu nedenle güzel görünme çabası başkalarını küçümseme, üstünlük kurma ya da mahremiyet sınırlarını aşma noktasına taşındığında sakıncalı kabul edilir. Güzel görünmek, ölçülü kaldığı sürece ve kişinin sorumluluklarını gölgelemiyorsa günah kapsamında değerlendirilmez.