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        Haberler Gündem Malatya, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ'da yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

        Malatya, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ'da yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

        Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sağanak yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:09
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        Yağışlar 6 ili olumsuz etkiledi
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        Bolu’da Köroğlu Dağları’nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde gün boyunca aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde de etkili olan yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        BİTLİS'TE SU TAŞKINLARI

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        Bitlis'te sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle beyaza bürünen kentte, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

        Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

        DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ

        Diyarbakır’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa için bugün gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralıklı yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarıları yapıldı.

        Diyarbakır’da ise öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

        HATAY'DA CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi, su basan bir ahırdaki küçükbaşlar telef oldu. Kentte dünden bu yana süren sağanak, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Yaklaşık 5 dakika süren dolu, trafikte aksamaya yol açtı.

        DÖRTYOL İLÇESİNDEKİ ÖZERLİ ÇAYI TAŞTI

        Dörtyol'da sağanağın etkisiyle Numuneevler Mahallesindeki Özerli Çayı taştı, çevresindeki Dörttaş Köprüsü ve bazı yollarda çökme meydana geldi.

        Köprüden geçerken çaya düşen bir otomobilin sürücüsü, kendi çabasıyla sudan çıktı. Araç ise suya gömüldü. Mahalledeki bir ahırı su basması nedeniyle de çok sayıda küçükbaş telef oldu.

        Yağış nedeniyle Çökek Yaylasında toprak kayması meydana geldi, Yahyalı ve Topaktaş yaylalarına giden yol ulamışa kapandı.

        MALATYA'DA ARAÇ YOĞUNLUĞU

        Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kentte öğleden sonra aralıklarla devam eden yağış daha sonra etkisini artırdı. Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        ELAZIĞ'DA ETKİLİ YAĞIŞ

        Elazığ'da Meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak yağış iki gündür belirli aralıklarla etkili oluyor.

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış günlerdir Elazığ’da etkili oluyor. Bugün de etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 2 bin metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güneyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir" denildi.

        KASTAMONU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağdı. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidinde kar yağışı sonrası araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

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        #sağanak yağış
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