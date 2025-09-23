Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Malatya'da 50 metrelik bayrak direği | Son dakika haberleri

        Malatya'da Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı'na 50 metrelik bayrak direği

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı'na 50 metre yüksekliğinde bayrak direği yerleştirildi. Direğe ise 15 metre eninde, 22,5 metre boyunda Türk bayrağı asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:09
        1

        Malatya'da, tarihi ve manevi yönüyle Darende'nin simge noktaları arasında yer alan Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı'na, ilçenin her yerinden görülebilen 50 metre yüksekliğinde bayrak direği dikildi.

        2

        Direğe ise 15 metre eninde, 22,5 metre boyunda Türk bayrağı asıldı.

        3

        Hulusi Efendi Vakfından yapılan açıklamada, Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu aktarıldı.

        4

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu mübarek mekanda dalgalanan şanlı bayrağımız, hem ecdadımıza vefa hem de gelecek nesillere bırakılacak manevi bir mirastır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı, saygı, hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Hulusi Efendi Vakfı olarak, bu tür projelerle hem milli ve manevi değerleri yaşatmayı hem de toplumsal bilinci güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #bayrak direği
