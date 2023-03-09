Malatya'da daha önceki depremde hasar gören bina artçı sarsıntıyla yerle bir oldu - Son dakika deprem haberleri

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HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya'nın Battalgazi Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina, Adıyaman Sincik'te saat 21.55'te 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası tamamen yıkıldı.





ENKAZ ALTINDA KALAN KİMSE YOK

Fuzuli Caddesi'nin önceki depremlerin ardından araç trafiğine kapatıldığı bildirilirken, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirtildi.









VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yıkılan binanın olduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

DÜKKANLAR BİNANIN ALTINDA KALDI

Arama-kurtarma ekipleri tamamen yıkılan binada inceleme yaptı. Binanın altında dükkanların olduğu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir kısmının yıkıldığı bildirildi.