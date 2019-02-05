Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüphelilere yönelik Malatya'da 4, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 1'er olmak üzere 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce çalıştıkları kamu kurumlarından ihraç edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan 1 şüpheli ise aranıyor.