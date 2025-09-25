Habertürk
        Malatya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Malatya'da göçük altında kalan işçi öldü

        Malatya'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 21:23 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:23
        Göçük altında kalan işçi öldü
        Kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon çukuruna boru bağlantısı yapılırken meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43), toprak altında kaldı.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kurtarılan Karataş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Karataş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: DHA

