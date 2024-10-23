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        Haberler Yaşam Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:18
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        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bahçeden evlerine dönerken 2 vaşağı dere kenarında su içerken fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, vatandaşların seslenmesiyle bölgeden uzaklaştı.

        Fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen hayvanların vaşak olduğunu belirtti.

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        #vaşak
        #Malatya
        #haberler
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