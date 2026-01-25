Malatya'da nişan merasiminde 46 kişi zehirlendi

Olay, saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi.

Salonda eğlence esnasında davetliler arasından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuranların olması nedeni ile eğlencenin düzenlendiği salona tedbir amaçlı sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı.

Salon içerisinde yapılan incelemeler sonucunda davetlilerin klimalardan sızan gazdan etkilendikleri iddia edildi. Farklı şikayetlerle hastaneye başvuran ve merasime katıldıkları tespit edilen 46 kişinin tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA