Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Malatya'da nişan merasiminde 46 kişi zehirlendi

        Malatya'da nişan merasiminde 46 kişi zehirlendi

        Malatya'da bir düğün salonunda nişan merasimine katılan 46 kişi, klimadan sızdığı öne sürülen gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:31 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nişan merasiminde 46 kişi zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi.

        Salonda eğlence esnasında davetliler arasından mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuranların olması nedeni ile eğlencenin düzenlendiği salona tedbir amaçlı sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı.

        Salon içerisinde yapılan incelemeler sonucunda davetlilerin klimalardan sızan gazdan etkilendikleri iddia edildi. Farklı şikayetlerle hastaneye başvuran ve merasime katıldıkları tespit edilen 46 kişinin tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti

        Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti. (İHA)

        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!