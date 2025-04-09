Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
O.İ. idaresindeki otomobil, Darende ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Z.İ. hayatını kaybetti, yaralanan O.İ. ve Ş.İ. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.