Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 hap ve hassas terazi ele geçirilmişti
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:13
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin dün gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirilmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
