        Haberler Yaşam Malatya'da yaşayan gencin 'Boncuk' ile bağı yürekleri ısıtıyor

        Malatya'da yaşayan gencin 'Boncuk' ile bağı yürekleri ısıtıyor

        Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat'ın Boncuk adını verdiği köpeğiyle arasındaki bağ yürekleri ısıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:02
        'Boncuk' ile bağı, milyonlara ulaştı
        Fatma Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve Boncuk adını verdiği köpeği beslemeye başladı.

        Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        "BONCUK, 3 YILDIR AYNI SEVİNÇLE KARŞILIYOR"

        Fatma Arat, hayvan sevgisi olan bir ailede büyüdüğünü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra hayvanları tedavi edebilmek için Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nda da eğitim aldığını anlattı.

        Boncuk ile aralarında sarsılmaz bağ oluştuğunu belirten Arat, şöyle konuştu:

        "Hayvan sevgim ailemden geliyor. Annem, babam, anneannem, hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip beslemek istedim. Bunun için de anneannemin müstakil bir evi vardı, bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canları oraya götürdüğüm bir alan oluşturdum.

        Maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlerde orayı da kaybettik. O zamandan beri konteyner kentte kalıyoruz. Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş."

        Sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu ifade eden Arat, insanların görüntüleri seyredince mutluluk hissettiklerini, Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söyledi.

        #Fatma Arat
        #boncuk
        #Malatya
        #Yeşilyurt
