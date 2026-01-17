Malatya'da yaşayan gencin 'Boncuk' ile bağı yürekleri ısıtıyor

Fatma Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve Boncuk adını verdiği köpeği beslemeye başladı.

Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BONCUK, 3 YILDIR AYNI SEVİNÇLE KARŞILIYOR"

Fatma Arat, hayvan sevgisi olan bir ailede büyüdüğünü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra hayvanları tedavi edebilmek için Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nda da eğitim aldığını anlattı.

Boncuk ile aralarında sarsılmaz bağ oluştuğunu belirten Arat, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgim ailemden geliyor. Annem, babam, anneannem, hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip beslemek istedim. Bunun için de anneannemin müstakil bir evi vardı, bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canları oraya götürdüğüm bir alan oluşturdum.