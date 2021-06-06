Malatya'daki deprem konutlarında kura çekimi 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da deprem yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Gelincik Tepe 1. Etap 678 deprem konutun hak sahibinin belirlenmesi için 11 Haziran’da kura çekimi yapılacak.

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Pütürge, Doğanyol, Kale başta olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde büyük hasara neden olmuştu. Deprem sonrası devletin bütün imkanları seferber edilirken, Malatya’da da deprem konutları kısa süre içerisinde yükselmeye başladı. Bu kapsamda, Malatya Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapımı tamamlanan 1. Etap 678 deprem konutun hak sahibinin belirlenmesi için 11 Haziran Cuma günü kura çekimi yapılacak.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Gelinciktepe'de tamamlanan birinci etap konutların kura çekiminin gerçekleştirileceğini ifade etti. Öznur Çalık, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Valimiz, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, teşkilatımız ve muhtarlarımız ile birlikte bu süreci adım adım takip ettik, gece gündüz demeden depremzedelerimizle birebir irtibat halinde olduk.

Hamdolsun Battalgazi'deki depremzede kardeşlerimizin evlerine kavuşacağı gün geldi çattı. Malatya Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapımı tamamlanan 1.etap 678 deprem konutun hak sahibinin belirlenmesi için 11 Haziran Cuma günü kura çekimi yapılacaktır."