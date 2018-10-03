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Malatya ekibi, Süper Lig'de öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunu geçirdiği Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar öne geçtiği maçları kaybetmeme geleneğini devam ettiriyor

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:27 | Güncelleme: AA

Tarihinde ilk kez geçen yıl Süper Lig'de boy gösteren Malatya ekibi, bu sezon geride kalan 7 maçında rakip ağları 7 kez havalandırırken, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir'in ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumundaki sarı-siyahlılar, oynanılan 7 karşılaşmada 3 galibiyet ile 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 11 puan topladı ve 9. sırada kendisine yer buldu.

ÖNE GEÇTİĞİ HİÇBİR MAÇI KAYBETMEDİ 

Malatya ekibi, Süper Lig'de öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

Sarı siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği iki karşılaşmada ise 1 puana razı oldu. Geçen sezon 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1 kalan Malatya ekibi, geçen hafta ise Medipol Başakşehir deplasmanında aynı sonucu aldı.

"ÖNEMLİ OLAN AMACA ULAŞMAK"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını ve güzel sonuçlarla yollarına devam ettiklerini belirtti.Futbolda herkesin kazanmak istediğini dile getiren Ravcı, tüm takımlar gibi Yeni Malatyaspor'un da sahaya 3 puan için çıktığını ifade etti.

Ravcı, skorun tek başına önemi olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Takım ligde başarılı olacaksa, maçın 1-0 bitmesiyle 4-0 bitmesi arasında bir fark yok. Skorun da önemi var ama sonuçta 3 puan alıyorsunuz. Biz bunun yanında futbolu nasıl güzelleştirebiliriz, onun derdindeyiz. 1-0, 2-1 kazandığımız maçlara bakacak olursak, değerlendiremediğimiz çok gol pozisyonu var. Gönül isterdi ki değerlendirelim. Hem golü atan oyuncu bir sonraki haftalar için daha iyi motive olsun hem de skor anlamında güzel sonuçlar alalım isteriz. Maçlarını 1-0, 2-1 bir kazanıp Avrupa şampiyonu olan ülke var. Önemli olan amaca ulaşmak. Tabii ki daha farklı sonuçlar olması için teknik ekibimiz çalışmalarını devam ettiriyor."

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