Kılıçdaroğlu: Kalıcı konutları depremzedelere ücretsiz vereceğiz



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa Liderleri ile Malatya´yı ziyaret etti. Depremzedeler ile birlikte çadırda iftar yapan Kılıçdaroğlu, afette yıkılan binaların yerine yapılacak olan kalıcı konutların depremzedelere ücretsiz olarak verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremin yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti. Öğleden sonra kente gelen 6 lider, ilk olarak Dabakhane Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak depremzedeler ile görüştü. Kılıçdaroğlu ve diğer liderler, daha sonra depremzedeler ile düzenlenen iftar programına katıldı.

'BİR ÇOCUK BİLE YATAĞA AÇ GİRMESİN'

Ezanın okunmasıyla orucunu açan ve ardından depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, ramazan ayının birleştirici özelliği olduğunu vurgulayarak, "Mübarek bir aydayız ve bu ayda birlikberaberlik içerisinde olmalıyız. Şu anda da Halil İbrahim sofrasındayız. Bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin, her yerde huzur olsun, bereket olsun" dedi.

'BU YERLERİ BİR KURUŞ DAHİ ALMADAN HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ'

6 siyasi parti genel başkanının farklı kentleri ziyaret ettiğini ancak bugün tüm genel başkanlar ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının Malatya´ya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz hep beraber yaraları saracağız. Bu konuda kararlıyız, söz verdim, beraber söz verdik. Evi yıkılan, dükkanı yıkılan, ahırı yıkılan, iş yeri yıkılan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah nasip ederse bu yerleri bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu depremde maalesef binlerce insanımız hayatını kaybetti. Şimdi sosyal devlet sizin hakkınızı size teslim etmek zorundadır. Biz söz verdik, bunu teslim edeceğiz. Dün tüm bu konuda 6 partinin kurmayları bir araya geldiler, çalıştılar, hazırladılar. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içerisinde kanun teklifimizi de hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Hiç endişe etmeyin, kimse endişe etmesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-03-24 20:07:18



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