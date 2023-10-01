Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü

        MALATYA'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı bina çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı bina çöktü.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Cirikpınar Mahallesi'nde 2 katlı bina öğle saatlerinde çöktü. İhbarla olay yerine, arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Yıkılan binanın yanındaki otoparkta çalışan Basri Polat, binadan önce bir ses geldiğini ardından çöktüğünü söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        4 gol 1 iptal var
        4 gol 1 iptal var
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan MTB'yi ziyaret etti
        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan MTB'yi ziyaret etti
        Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden çöktü
        Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden çöktü
        Malatya'da yaşlılar için seminer düzenlendi
        Malatya'da yaşlılar için seminer düzenlendi
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret etti
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kale ilçesini ziyaret etti
        Malatya'da enkazda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Malatya'da enkazda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı