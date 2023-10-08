MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  

MALATYA'nınYeşilyurtilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. (DHA

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Haber:Taha AYHAN/ MALATYA,