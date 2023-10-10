Melissa Vargas, Malatya´da

AMilli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da taraftarlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine gelenlere imza vererek fotoğraf çektiren Vargas'a Malatyaspor atkısı takıldı. Mehmet Akif Üstündağ ile Melissa Vargas, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından taraftarlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Yeni Malatyaspor Tesisleri'ni di ziyaret eden Üstündağ ile Vargas, son olarak konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

VALİ YAZICI'YI ZİYARET ETTİ

Mehmet Akif Üstündağ ile Melissa Vargas, havalimanındaki karşılamanın ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı´yı ziyaret etti. Vali Yazıcı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Vargas´a kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Vali Ersin Yazıcı´ya Vargas´ın imzalı forması ile plaket takdim etti. Vali Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin ardından Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. TVF Başkanı Akif Üstündağ ise 6 Şubat depremlerinin kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN ONUR BELGESİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milli sporcu Melissa Vargas´a Onur Belgesi takdim etti. Başkan Gürkan, konuşmasında, "Bu onuru Türk milletine yaşattınız. Sizlere müteşekkiriz. Akif Bey bizim kadim dostumuz. İşini seven, başarıyı kendiden şiar etmiştir. Başarıya ve milletimizin başarıya susamışlığını giderme adına hemşerimiz gece gündüz çalışmıştır. Bize bu güzel gururu yaşattıkları inçin teşekkür ediyorum. Vargas, 44 numaralı forma giyiyor. Malatyalı olmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Melisa Malatya´nın ilk ismidir. İsmin anlamı baldır, şekerdir, tatlıdır ve güzeldir. Gerçek anlamda Malatyalıdır. Malatyalıları her zaman mutlu etmiştir. Malatya türküsünü olimpiyatlarda da en güzel şekilde sergileyecekler" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan,TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli sporcu Melissa Vargas´a Onur Belgesi takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Bu memlekette doğdum, yaşıyorum. Bu memleketle gurur duyuyorum. Ben ne kazandıysam bu memleketin çocuğu olduğum için kazandım. Ülkesine, bayrağına sadık olmayı öğretim. Türk voleybolunun aldığı başarıyı dünyada hiçbir ülke almadı. Aldığı başarılarla dünyanın bir numarası. Avrupa şampiyonasını tarihinde ilk kez elde etti. Olimpiyatlara katılma hakkını namağlup aldı. İlk defa uygulanan dünya kupasını da kazandı. Vargas Malatyalı. Çok çabaladık. Malatyalı olmasından gurur duyduk. Üç turnuvanın da MVP´si seçildi. Dünyanın bir numaralı oyuncusu oldu. Dünyanın bir numarasının Malatyalı olması da ayrı bir gurur oldu. Olimpiyat şampiyonluğu eksik, umuyorum ki orada da madalyanın rengini konuşuruz. Her yerde Malatyalı olmasını belirtmesinden dolayı gurur duyuyorum" dedi.

VARGAS: MALATYA İÇİN BİR ARADAYIZ

Fenerbahçe´nin milli sporcusu Melissa Vargas, depremde büyük yıkım yaşayan Malatya´nın yeniden eski güzelliğine kavuşmasını diledi. Malatya´da olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vargas, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Vargas, "Umuyorum Malatya eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Hepimiz bir aileyiz. Malatya için bir aradayız" diye konuştu.

"MALATYALIYIM"

Vargas, ziyaretlerin ardından imza törenine katıldı. Coşkulu kalabalığa konuşan milli sporcu, "Merhaba Malatya. Çok teşekkür ediyorum bana gösterdiğiniz sevgi ve mutluluk için. Ben Melissa Vargas ve Malatyalıyım. Sizinle olduğum için gururluyum" şeklinde konuştu.

"SIRADA OLİMPİYAT VAR"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcu Melissa Vargas, Malatya ziyareti kapsamında Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde öğrencilerle de bir araya geldi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Ali Aydınlar´a yaptırdığı okul için teşekkür etti. Üstündağ, konuşmasında şunları söyledi: "Voleybol izlediniz Malatyalı Vargas ile gurur duydunuz. Malatyalı Vargas değil Türk vatandaşı olan ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz bu süreçte üç turnuvada en değerli oyuncu seçildi. Takımla iyi bir uyum sağladı. Diğer oyuncularımız ve teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Bu başarılar devam edecek. Sırada olimpiyat var. Arzuladığımız sonucu elde edeceğiz."

Melissa Vargas ise "Beni Malatya´ya davet edip, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIM MALATYALI OLDUĞU İÇİN MALATYALI OLMAYI SEÇTİM"

Malatya programı kapsamında Yeni Malatyaspor Tesisleri'ni ziyaret eden Melissa Vargas, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, benim için çok güzel bir gün. Başkanım Malatyalı olduğu için Malatyalı olmayı seçtim. Kulübüm Fenerbahçe´de de 44 numaralı formayı giyiyorum. 44´de Malatya´nın kodu" dedi.

Vargas, takım arkadaşlarının kendisine her zaman `Malatyalı´ dediklerini de söyledi.

Üstündağ ve Vargas daha sonra Teknokentte bulunan konteyner kentteki vatandaşlarla bir araya geldi. Çocukların formalarını imzalayan Vargas, fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Havaalanı karşılama

- Ziyaretten görüntüler

- Sevenleriyle buluşması

- Melissa Vargas ile röp.

- Başkan Akif Üstündağ'ın konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN

2023-10-10 16:47:59