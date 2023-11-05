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        Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada Mehmet Dilli (64) hayatını kaybetti, Seydihan A. ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:55
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        Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada Mehmet Dilli (64) hayatını kaybetti, Seydihan A. ise yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Dilli yönetimindeki 02 ADA 285 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sollama yapınca karşı yönden gelen Seydihan A. yönetimindeki 27 SA 500 plakalı kamyonla çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye erlerince çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Seydihan A. ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seydihan A.´nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Mehmet Dilli'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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