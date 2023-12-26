Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Şehit Emre Taşkın, Malatya'da son yolculuğuna uğurladı

        IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22), Malatya'da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Emre Taşkın, Malatya'da son yolculuğuna uğurladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22), Malatya'da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Emre Taşkın için öğle vakti Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi yakınları, şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin babası Engin ve annesi Ümmühan Taşkın ile binlerce vatandaş katıldı. 

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın'ın cenazesi omuzlarda taşındı. Bu sırada törene katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. 

        Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi daha sonra Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

        2023-12-26 14:31:19

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Darende'de kursiyerler sergi açtı
        Darende'de kursiyerler sergi açtı
        Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlan...
        Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlan...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya getirildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya getirildi
        Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
        Malatya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı