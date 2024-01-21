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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:03
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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. 9,7 kilometre derinlikte kaydedilen çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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