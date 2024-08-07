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        Malatya'da, müezzinin öldüğü kuzen kavgasında 3 tutuklama

        MALATYA'da, husumetli amca çocuklarının kavgasında, başına taşla vurulan müezzin Murat Bulut'un (35) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:50
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        Malatya'da, müezzinin öldüğü kuzen kavgasında 3 tutuklama
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        MALATYA'da, husumetli amca çocuklarının kavgasında, başına taşla vurulan müezzin Murat Bulut'un (35) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

        Olay, Darende ilçesi Nurkuyusu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ailevi nedenlerden husumetli olan amca çocukları arasında çıkan tartışma, taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına taş isabet eden Battalgazi ilçesindeki Abdulhalik Gücdevani Camisi müezzini Murat Bulut ile Y.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Bulut, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karışan, aralarında yaralanan ve tedavisi tamamlanan Y.B.'nin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B., A.B. ve M.M.B. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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