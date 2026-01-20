Habertürk
Habertürk
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:19
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.


        Gövdeli Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki Y.K'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gitmeye çalışan sağlık ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamadı.

        Belediye ekiplerinin yardımıyla kar yağışı nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Y.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Uçar, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle bölgedeki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Uçar, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Gövdeli Mahallemizde rahatsızlanan bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışan sağlık personellerine, belediye ekiplerimiz destek vererek ulaşımı sağladı. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

