Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatyalı esnaf yeni çarşıdaki iş yerlerinde kepenk açmaya hazırlanıyor

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından iş yerlerini teslim alan esnaf, kepenk açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatyalı esnaf yeni çarşıdaki iş yerlerinde kepenk açmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından iş yerlerini teslim alan esnaf, kepenk açmaya hazırlanıyor.


        Depremlerden sonra kentte barınmadan sosyal alanlara, iş yerlerinden kültürel alanlara kadar birçok bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bir taraftan yaklaşık 104 bin konutun inşası sürerken, 13 bin 178 iş yerinde ise esnaf tekrar hizmet vermeye başlayacak.

        Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazar, Mısırcılar Çarşısı ve Saray Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla esnaf yeniden kepenk açmaya başlayacak.

        - Vali Yavuz rakamları açıkladı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresinin de değiştiğini söyledi.

        Kentte "asrın inşası"nın gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:

        "104 bin konut ve ayrı olarak iş yerleri yapıyoruz. 80 bininin kurasını çekmek suretiyle hemşehrilerimize teslim etmiş olmanın sevincini ve gururunu paylaşıyoruz ayrıca şunu ifade etmem gerekir ki yaklaşık 1263 lokasyonda, 15 bin 500 civarında da kırsal köy konutunu yine bitirdik, tamamladık, hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Diğer taraftan şehrin batı-doğu, kuzey-güney akslarında yeni cazibe merkezleri, alanlar seçmek suretiyle, örneğin İkizce'de 27 bin 663 konut, 661 iş yeri, camisi, 250 dersliğiyle muhteşem bir uydu kent yaptık. Yine Orduzu Bahçebaşı gibi alanlarda yaklaşık 13 bin 500 konutuyla gerçekten aslında yeni bir ilçe kurduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un, TOKİ'mizin, Emlak Konutumuzun vizyoner bakış açısıyla gerçekten ilimizi son derece modern hale getirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya ettik."

        - "İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"

        Kuyumcular Çarşısı'nda iş yerini teslim alan Ahmet Bülbüloğlu da 1967'den bu yana esnaf olduğunu ve yeni iş yerini teslim aldığını belirtti.

        Eski işletmenin aynı yerinde iş yerini aldığını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

        "Deprem sürecine kadar bu çarşıda devam ediyordum. Devlet depremden sonra aynı yerinde yapıp dükkanlarımızı verdi. Allah nasip ederse 1-1,5 aya kadar da yeni yerimizde işletmeye başlayacağız. Benim daha önceki kirada oturduğum yer 10 metrekareydi. Devletin bana verdiği şu an 15 metrekare. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Hemen başlatıldı. Yani biteli herhalde yine bir 6 aydan fazla oldu. Anahtarlarımızı verdiler, biz de düzenlemelere başladık."

        Esnaf Kadir Akcebe de yaklaşık 30 yıldır Kuyumcular Çarşısı'nda hizmet verdiğini ifade etti.

        Sabrın sonunda yeni dükkanlarına kavuştuklarını dile getiren Akcebe, şunları kaydetti:

        "Bu 3 yıl içerisinde sabırla bekledik. Sabrettik. Elimizden geldikçe işlerimizi takip ettik. Şu anda da işlerin sonuna doğru yaklaştık. Dükkanlarımızı teslim almaya başlıyoruz. Eski işletmelerimize göre eski dükkanım iki taneydi benim, karşı karşıyaydı ama şu anda biraz daha farklı oldu. Düzenimizi tekrar almaya başladık. Tekrar kaldığımız yerde sabırla işlerimizi takip edeceğiz. Gittik sorunlarımızı anlattık. Sorunlarımıza ellerinden geldikçe yardımcı oluyorlar. İnşallah biz de ona yakışır bir şekilde dükkanlarımızı bir an önce teslim aldık. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Darende Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor
        Darende Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor
        Malatya'da 53 mahallede yol ulaşıma açıldı
        Malatya'da 53 mahallede yol ulaşıma açıldı
        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 53 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 53 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 53 mahalle yolu açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 53 mahalle yolu açıldı
        Battalgazi'de kar teyakkuzu Başkan Taşkın sabahın ilk ışıklarıyla sahaya in...
        Battalgazi'de kar teyakkuzu Başkan Taşkın sabahın ilk ışıklarıyla sahaya in...