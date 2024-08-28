Depremzede Almira'ya akülü sandalye
MALATYA'da konteyner kentte kalan depremzede Almira Türkcan'a (7), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
MALATYA'da konteyner kentte kalan depremzede Almira Türkcan'a (7), akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Orduzu Gençlik Merkezi'ne atanan yeni personel ve eğitmenler konteyner kentte kalan depremzede Almira Türkcan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Aynı zamanda otizm tanısı da konulan Almira, hayali olan tekerlekli sandalye için Orduzu Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür etti.
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