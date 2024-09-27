Bakan Kurum: Milli bir seferberlikle 322 bin yuvamızı inşa ediyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen tüm illerimize koştuk. Adeta milli bir seferberlik başlattık. Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene; Bakan Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, millet olarak bu topraklardaki varlığı korumak için çok büyük badirelerden geçildiğini ve eşi görülmemiş acılar yaşandığını belirterek, "6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerle, bu vatan toprakları üzerinde gördüğümüz en büyük yıkımı yaşadık. Saniyeler içinde binlerce canımızı yitirdik. Evlerimizi, ocaklarımızı, dükkanlarımızı kaybettik. Binlerce yıllık tarihi eserlerimiz, camilerimiz yerle bir oldu. Ama yaşadığı her zorlukta daha da kenetlenen; güçlü bir milletiz. Her düştüğünde yeniden ayağa kalkan; büyük bir devletiz. Tüm dünyanın hayret dolu bakışları arasında devlet-millet birlikteliği nedir, millet olma şuuru nedir, herkese gösterdik" dedi.

'101 BİN 254 KONUTUMUZU TESLİM ETTİK' Deprem felaketi ile 85 milyon kişinin tek yürek olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Depremden etkilenen tüm illerimize koştuk. Adeta milli bir seferberlik başlattık. Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun, şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana 11 ilimizde; toplam 49 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Yine aynı süre zarfında; Malatya'da 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar 10 bin 679 ailemizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya'nın tüm ilçelerinde 79 bin yeni yuva ve iş yerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bizim hızımızdan rahatsız olanlara; vatandaşımızla aramızdaki bağdan endişe duyanlara aldırmayacağız. Sizin geleceğiniz için, Malatya'nın çocukları için canla başla çalışacağız. İnşallah, 2025 yılı bittiğinde, Malatya'da ve tüm deprem bölgesinde; afetin tüm izlerini, hep birlikte sileceğiz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Atalarımızdan aldığımız ilhamla; camilerimizin şehrin en göz alıcı noktalarında yer almasını istiyoruz. Söğütlü Camimizin projesinde de aynı hassasiyeti koruyoruz. Camimizi tamamladığımızda 4 minaresi, 24 metre çapında ana kubbesi, 5 yan kubbesiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz çizgileriyle bütünleştireceğiz. Bu kutlu eserde 2 bin 705 kardeşimiz aynı anda saf tutacak. Minarelerinden yükselen ezan sesleri; tıpkı fethin sembolü Ayasofya gibi kıyamete dek vatan semalarını süsleyecek."