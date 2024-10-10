Malatya'dan Bakan Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı'

MALATYA Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen şehirlerin inşa çalışmalarında yoğun çaba sarf eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edilmesine yönelik teklif verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında toplanan meclis oturumunda; Bakan Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' teklifi AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Kurum'un sarf ettiği çaba nedeniyle kentin 'Fahri Hemşehrisi' olduğunu vurgulayarak, "6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya'mızın ve hemşehrilerimizin yanında olan, depremin yaralarının sarılması ve şehrimizin bir an önce yeniden ayağa kalkması için büyük gayret gösteren, hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi kararı, Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından oy birliğiyle alındı. Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine de tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.