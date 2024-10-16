Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (7)

Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime 1 gün ara verildi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime 16.10.2024 tarihi itibari ile 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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