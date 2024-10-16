Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

MALATYA Valiliği, 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün verilen aranın yarın da devam edeceğini duyurdu.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bugün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi. Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17.10.2024 (Perşembe) tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.