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        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

        MALATYA Valiliği, 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:35
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        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
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        MALATYA Valiliği, 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün verilen aranın yarın da devam edeceğini duyurdu. 

        Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bugün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi. Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17.10.2024 (Perşembe) tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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