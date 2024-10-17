5.9'luk depremde engelli öğrencisini kucağında taşıyarak okuldan çıkardı; o anlar kamerada

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Songül Parlakyıldız, tekerlekli sandalyede eğitimine devam eden 3'üncü sınıf öğrencisi Siraç Alpay'ı sarsıntı sırasında kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile ayak ve vücudunu hareket ettiremeyen 10 yaşındaki Siraç Alpay'ın öğretmeni tarafından güvenli alana taşındığı anlar, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

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