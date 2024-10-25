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        Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

        MALATYA'dahalk otobüsü şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:25
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        Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        MALATYA'dahalk otobüsü şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Elemendik konteyner kent güzergahında ilerleyen halk otobüsünde meydana geldi. Annesi ile otobüste yolculuk yapan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğazına, yediği çikolata parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu. Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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