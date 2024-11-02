Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Bakan Kurum: Tarihi fırsat penceresi ayrı, terörle mücadele ayrıdır

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum: Tarihi fırsat penceresi ayrı, terörle mücadele ayrıdır
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır" dedi. 

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi program, devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde görmek için Malatya'ya geldi. Büyükşehir Belediye binasında İl Koordinasyon Toplantısına başkanlık yapan Kurum, kapılarını 25 Eylül'de açan 10'uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum için fuar merkezi toplantı salonunda 'Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni' düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 2024 yılının sonuna kadar depremin etkilediği 11 kentte 201 bin 688 bağımsız bölümün afetzedelere teslim edileceğini söyledi. 

        Depremin ardından, 90 gün içinde 180 bin konutun yapımına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Bugün bereketli topraklarıyla Anadolu’nun kalbinde bir mücevher gibi parlayan, Malatya’mızdayız. Asrın felaketinin ardından Malatya’mızın samimi, sıcak insanlarıyla, sizlerle böylesine anlamlı bir programda, bölgemizin en büyük kitap fuarında birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malatyalı kardeşlerimizin elinden Fahri Hemşerilik Beratını almanın, Battal Gazi’nin, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın hemşerisi olmanın gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu onuru bize layık gören Malatyalılara, çok teşekkür ediyorum. Nice tarihi şahsiyetlerin irfanıyla yoğrulan Malatya’mız; gönül ve vicdan kalemizdir" dedi.

        'HAYAT YENİDEN NORMALE DÖNÜYOR'

        Bakan Kurum, 6 Şubat depreminin ardından hemen çalışmaların başladığını kaydederek, ''Asrın felaketinde insanın kederli gününde kendisiyle birlikte üzüleceği, yaralarını beraber saracağı bir dosta ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket ettik. Devlet olarak vatandaşımıza başını güvenle yaslayacağı bir omuz olduk, dost olduk, kardeş olduk. Bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan afetzede kardeşlerimizin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için koştuk. Depremin ardından, 90 gün içinde 180 bin konutumuzun yapımına başladık. O gün vatandaşlarımıza verdiğimiz ne kadar söz varsa hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz. Bugün, deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük. 1900 şantiyede, 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun asrın felaketinden sonra hayat yeniden normale dönüyor. İşte bugün burada gerçekleştirilen kitap fuarımız da bunun en güzel örneğidir. Bakanlık olarak 17 bin 438’i Malatya’mızda olmak üzere toplamda 130 bin 565 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bugüne kadar 331 bin 160 konut ve 19 bin 270 iş yerimiz olmak üzere toplam 350 bin 430 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 243’ü Malatya’mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve 2025 yılının sonuna geldiğimize Malatya’mızda 79 bin 702 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 934 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız'' diye konuştu. 

        'HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

        Bakan Kurum, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye karşı saldırısına ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinerek, Türkiye'nin her alanda bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. 

        Hedefin terörsüz Türkiye olduğunu kaydeden Kurum, "Türkiye, siyasi, ekonomik, kültürel olmak üzere her alanda tarihi bir dönüm noktasındadır. Bölge olarak, çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. İşte etrafımızda görüyoruz. Terör devleti İsrail, Gazze’de masum sivilleri öldürüyor. Yetmiyor, Lübnan’a ve Suriye’ye saldırıyorlar. Hemen kuzeyimizde; Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Bölge deyim yerindeyse pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Şimdi tam da bu konjonktürde, terör örgütü PKK, sahiplerinden aldığı talimatla ülkemize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor, milletimizin canına kast ediyor. Ama biz bunlara pabuç bırakacak değiliz. Bunları nasıl Türkiye’nin dışına çıkarttıysak, o saklandıkları Irak’ta da, Suriye’de de bulacağız, bir bir inlerine gireceğiz, tepelerine çökeceğiz. Bizim hedefimiz, terörsüz bir Türkiye’dir. Terör örgütlerinin tasfiye edildiği, huzurun egemen olduğu bir Türkiye’dir. Yarınlarımız için, çocuklarımız için bu hedeften dönüş yoktur. Biz bu yolda yürürken Türk siyasetini normalleştirelim, birbirimizle konuşabilelim, demokrasiyi güçlendirelim istiyoruz. İstiyoruz ki birlikteliğimiz güçlensin, iç kalemizi tahkim edelim, dünyada gerilimler artarken biz tek bir vücut olalım ve geleceğe kardeşçe yürüyelim. Tüm kesim ve partilerden milletin beklentisi açıktır. Türkiye’nin birliğine, dirliğine destek olmalarıdır. Kendilerini Türkiye hikayesinin bir parçası olarak görmeleridir. Tüm memleketi ilgilendiren konularda partiler üstü bir bakış ortaya koymalarıdır. Kardeşliğimize katkı sunmalarıdır. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmaları, hukuku ve adaleti her şeyin üzerinde tutmalarıdır. Şunun altını kalın çizgilerle çizmemiz şarttır. Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır. Türkiye hem kardeşliğimiz için en cesur adımları atmaya hem de terörle, terörü destekleyenlerle otobüslerin üstüne çıkıp yargıyı tehdit edenlerle, adaleti baltalamaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele etmeye azimlidir, kararlıdır, dirayetlidir. Biz de inşallah birlik ve beraberliğimizle tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. TUSAŞ’ta çalışan mühendis kardeşlerimizin ifadesiyle herkese inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, yeniden büyük Türkiye’yi hep birlikte kuracağız "diye konuştu.

        Bakan Kurum'a konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu
        Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu
        Asırlık Somuncu Baba Su Değirmeni'nin açılışı yapıldı
        Asırlık Somuncu Baba Su Değirmeni'nin açılışı yapıldı
        Malatya'da ağır hasarlı binada el bombası bulundu
        Malatya'da ağır hasarlı binada el bombası bulundu
        Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama
        Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama
        Malatya'da Cumhuriyet konseri düzenlendi
        Malatya'da Cumhuriyet konseri düzenlendi
        Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı