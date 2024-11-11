Minibüsün çarptığı yaya öldü

Kaza, dün gece, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mert Umut Ulutaş'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Ulutaş, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mert Umut Ulutaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulutaş’ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

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