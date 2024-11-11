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        Minibüsün çarptığı yaya öldü

        MALATYA'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Mert Umut Ulutaş (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:40
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        Minibüsün çarptığı yaya öldü
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        MALATYA'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Mert Umut Ulutaş (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mert Umut Ulutaş'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Ulutaş, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mert Umut Ulutaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulutaş’ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

        Polis, kaçan minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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