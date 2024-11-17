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        Belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        MALATYA'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Tuğrul Aluçlu (39) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:45
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        Belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        MALATYA'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Tuğrul Aluçlu (39) yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. T.M.S.'nin kullandığı 44 BG 133 plakalı belediye otobüsü ile Tuğrul Aluçlu idaresindeki 44 BE 575 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste müdahale edilen Tuğrul Aluçlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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