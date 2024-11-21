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        Malatya'da torbacılara operasyon; 6 tutuklama

        MALATYA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 21:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:35
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        Malatya'da torbacılara operasyon; 6 tutuklama
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        MALATYA’da, polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik kentin çeşitli semtlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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