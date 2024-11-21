Malatya'da torbacılara operasyon; 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik kentin çeşitli semtlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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