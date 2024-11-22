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        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

        MALATYA'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:40
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        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
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        MALATYA'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Gümüş’ün kontrolünü yitirdiği 54 ADM 787 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki yakınları Esma Gümüş, Halime Gümüş, Zeynep Gümüş, Ayşe Gümüş ve Merve Gümüş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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