Malatya'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Gümüş’ün kontrolünü yitirdiği 54 ADM 787 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki yakınları Esma Gümüş, Halime Gümüş, Zeynep Gümüş, Ayşe Gümüş ve Merve Gümüş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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