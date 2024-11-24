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        Malatya'da eğitim- öğretime 1 gün 'kar' arası

        MALATYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:55
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        Malatya'da eğitim- öğretime 1 gün 'kar' arası
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        MALATYA’da yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

        Sabah saatlerinde başlayan ve günlük yaşamda aksaklıklara yol açan kar yağışı nedeniyle valilik eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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