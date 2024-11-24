Malatya'da eğitim- öğretime 1 gün 'kar' arası
MALATYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.
MALATYA’da yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.
Sabah saatlerinde başlayan ve günlük yaşamda aksaklıklara yol açan kar yağışı nedeniyle valilik eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.
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