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        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:50
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        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.75 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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