Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.75 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.