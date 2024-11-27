Malatya'da amatör maçta kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı

MALATYA'da oynanan amatör futbol müsabakasında tribünden atlayan taraftarlar sahayı birbirine kattı. Çıkan olaylarda; 1966 Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu tribünden gelen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde hafta sonu oynanan Malatya Konakspor - 1966 Malatya Gençlikspor mücadelesinin uzatma dakikalarında hakemin verdiği faul kararı nedeniyle iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma, tribünden sahaya atlayan taraftarların da karışması ile kavgaya dönüştü. 1966 Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu tribünden gelen bir taşın başına isabet etmesiyle yaralandı. Jandarmanın müdahale ile sonlanan kavgada yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye gönderildi. Hakem ise karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi ve Malatya Konakspor, rakibi 1966 Malatya Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.