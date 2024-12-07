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        Yeni Malatyaspor - Kocaelispor 1-3

        STAT:Yeni Malatya StadyumuHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk AvdaşYENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:40
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        Yeni Malatyaspor - Kocaelispor 1-3
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        STAT:Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk Avdaş

        YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk. 80 Enes Nas), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık (Dk.46 Furkan Söyler), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı (Dk. 80 Eray Şişman), Halil İbrahim Atcı (Dk.71 Mehmet Emin Taştan)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Pedro Filipe Barbosa Moreira (Dk.77 Mijo Caktas), Giorgı Beridze(Dk.71 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Mesut Can Tunalı), Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Dk.71 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Ryan Isaac Mendes (Dk. 46 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa

        GOLLER: Dk.13 Onur Öztonga, Dk.23-74 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)- Dk.81 Mert Miraç Altındaş (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 45 Cihat Çelik, Dk. 90+3 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor) – Dk. 49 Alperen Arslan, Dk.59 Yiğit Ulaş,(Yeni Malatyaspor)

        Yeni Malatyaspor 15’inci haftada sahasında konuk ettiği Kocaelispor’a 3-1 mağlup oldu.

        13’üncü dakikada Yunus Emre Gedik’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topa dokunan Onur Öztonga takımını öne geçiren ilk golü kaydetti: 0-1

        23’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ryan Mendes’in pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

        74’üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Oğulcan Çağlayan kendisinin 2’nci takımının 3’üncü golünü kaydetti: 0-3

        82’inci dakikada Kocaelispor’un kaptırdığı topla buluşan Mert Miraç Altındaş sürüklediği meşin yuvarlağı Kocaelispor ceza sahası yayından düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-3

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor seyircisi önünde Kocaelispor’a 1-3 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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