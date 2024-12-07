Yeni Malatyaspor - Kocaelispor 1-3

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor seyircisi önünde Kocaelispor’a 1-3 mağlup oldu.

74’üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Oğulcan Çağlayan kendisinin 2’nci takımının 3’üncü golünü kaydetti: 0-3

Yeni Malatyaspor 15’inci haftada sahasında konuk ettiği Kocaelispor’a 3-1 mağlup oldu.

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