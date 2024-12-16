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        Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

        MALATYA'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:20
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        Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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        MALATYA'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz alt geçidinde bilinmeyen nedenle 1 kamyon ve 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan E.Z., İ.Ö., B.Ö., H İ.Ö., S.Y.Z. ve S.K.Z. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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