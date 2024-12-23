Silahlı kavgada başından vurulan Batuhan öldü

Kaçan şüphelilerden B.Ş. gözaltına alınırken, Ş.F.A. ile G.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ş.F.A., G.B. ve B.Ş. ile ve husumetli oldukları Batuhan Kökovalı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Kökovalı, tabancayla başından vuruldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kökovalı'yı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Batuhan Kökovalı, kurtarılamadı.

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