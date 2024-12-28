Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hüseyin Ağbaba'yı kaybeden Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi. Özel'e Genel Başkan yardımcıları Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyet eşlik etti. Özel, Zaviye Mahallesi’nde abisi Hür Ağbaba ile taziyeleri kabul eden Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi. Özel, yarın Şehir Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi.

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