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        Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'da

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:30
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        Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'da
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hüseyin Ağbaba'yı kaybeden Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi. Özel'e Genel Başkan yardımcıları Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyet eşlik etti. Özel, Zaviye Mahallesi’nde abisi Hür Ağbaba ile taziyeleri kabul eden Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi. Özel, yarın Şehir Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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