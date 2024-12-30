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        Yeni Malatyspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı

        YENİ Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:10
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        Yeni Malatyspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı
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        YENİ Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.

        1'inci Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, futbolcusu Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cengizhan Akgün’ün sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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