Yeni Malatyspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı
YENİ Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.
YENİ Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.
1'inci Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, futbolcusu Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cengizhan Akgün’ün sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.
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