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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 14 tutuklama

        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:00
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 14 tutuklama
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        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 kilo 751 gram metamfetamin, 67 gram kannabinoid, 35 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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