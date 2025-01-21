Malatya'da TIR ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hasançelebi Mahallesi’nde meydana geldi. T.G. idaresindeki 60 RD 225 plakalı odun yüklü TIR ile H.K. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazanın ardından odun yüklü TIR alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, TIR sürücüsü T.G. ve yolcu Y.D. ile traktör sürücüsü H.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.