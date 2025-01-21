Malatya'da TIR ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hasançelebi Mahallesi’nde meydana geldi. T.G. idaresindeki 60 RD 225 plakalı odun yüklü TIR ile H.K. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazanın ardından odun yüklü TIR alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsünün ağır yaralandığı kazada, TIR sürücüsü T.G. ve yolcu Y.D. ile traktör sürücüsü H.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.