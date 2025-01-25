Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor 0-1

Müsabakada başka gol çıkmayınca Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor 1’inci Ligin 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup oldu.

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