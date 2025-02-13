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        Malatya'da 320 mahalle yolu kardan kapandı

        MALATYA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:26
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        Malatya'da 320 mahalle yolu kardan kapandı
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        MALATYA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Etkili olan kar yağışı ile kent genelindeki 320 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Olası buzlanma nedeni ile ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için dün gece saatlerinde Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yolları ağır vasıta ve yolcu otobüsü geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde bu araçların geçişine izin verildi. Kırsalda kapanan 320 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 269 araç ve 1006 belediye personeli ile kar küreme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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